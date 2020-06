Výrobce odhalil cenu remdesiviru. Stoupá do desetitisíců

Tato cena je nižší, než 5080 dolarů za pět dní, které minulý týden doporučil americký Institut pro klinický a ekonomický přezkum ICER, který hodnotí účinnost léčiv. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Zpráva neupřesňuje, které země se budou řadit mezi rozvinuté.

Remdesivir, který v Gilead Sciences vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, už pro nouzové a omezené použití pro nemocné se závažným průběhem nemoci covid-19 schválily Spojené státy, Indie a Jižní Korea. V Česku byl lék použit k experimentální léčbě.

Před čtyřmi dny Evropská léková agentura (EMA) po zrychleném hodnocení přínosů a rizik doporučila, aby byl přípravek remdesivir podmínečně schválen k léčbě pacientů s nemocí covid-19. Remdesivir budou moci pod názvem Veklury předepisovat lékaři v Evropské unii, jakmile to odsouhlasí Evropská komise (EK). Ta se obvykle řídí doporučením lékové agentury a její rozhodnutí se očekává v blízké době. Proti covidu-19 zatím neexistuje žádný oficiálně schválený lék ani vakcína.

Cena remdesiviru byla předmětem zanícené debaty od chvíle, kdy Spojené státy v květnu schválily nouzové použití tohoto léku pro některé pacienty s covidem-19. Odborníci uváděli, že musí společnost Gilead postupovat uvážlivě, aby nebudila dojem, že chce zneužít nynější celosvětové zdravotní krize k co největšímu zisku.

V květnu zahájil jeden z největších výrobců léků v Bangladéši Beximco Pharmaceuticals výrobu remdesiviru. Při zveřejnění této informace firma plánovala ocenit lék, který se podává nitrožilně, na 5000 až 6000 bangladéšských tak (1500 až 1800 Kč) za ampuli; ocenění firmou Beximco naznačilo, že by léčba jednoho pacienta remdesivirem mohla v zemi vyjít na 295 až 781 dolarů (7400 až 19.500 Kč).

Gilead se také spojil s výrobci generických léčiv v Indii a Pákistánu, včetně společností Cipla Ltd and Hetero Labs Ltd, aby vyráběly a dodávaly remdesivir do 127 rozvojových zemí. V nich by měla cena dosahovat zhruba 600 dolarů (asi 14.300 korun) za kúru.