Babiš už nechce vypínat ekonomiku. Vojtěcha zatím odvolávat nehodlá

"V ČR dělají hygieny a ministerstvo zdravotnictví jen preventivní opatření, jako jsou roušky a menší počet lidí na vnitřních akcích, abychom zabránili druhé vlně,“ nechal se předseda vlády podle informací CNN Prima NEWS slyšet. "Vláda nebude dělat plošné opatření ekonomického charakteru,“ podotkl.

Hojně se také diskutuje o možné úpravě volebních zákonů, díky které by mohli v podzimních volbách do Senátu a zastupitelstev krajů volit i lidé s nařízenou karanténou. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) sice avizoval, že jim to umožněno nebude, ale pak řekl, že se příští úterý uskuteční schůzka lídrů všech parlamentních stran, včetně opozičních, na níž by se probraly možné alternativy.

"Náš zájem určitě není, abychom lidi omezovali. Opravdu nejsem nepřítel demokracie a nechci omezovat svobodu lidí,“ řekl Babiš s tím, že se korespondenční volba zřejmě zavést nestihne, ale že v budoucnu by takový model mohl být reálný. "Vláda ji má v programovém prohlášení," dodal.

Vojtěch zůstane v čele resortu zdravotnictví

Předseda vlády zároveň také řekl, že nehodlá odvolat ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) za špatné zvládnutí epidemie koronaviru. Když se diskutovalo i o jiném členovi vlády, a to v souvislostmi s vlakovými neštěstími, tedy šéfovi resortů průmyslu a obchodu i dopravy Karlu Havlíčkovi, řekl Babiš, že momentálně nevidí důvod, proč se poohlížet po novém ministru dopravy.