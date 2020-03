Bezpečnostní rada: Místo plošného zákazu budou pořadatelé velké akce hlásit hygieně

Premiér současně hájil pondělní rozhodnutí nevpustit diváky na Světový pohár v biatlonu na Vysočině. "Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100.000 lidí," uvedl. Naposledy se světový pohár konal v Itálii, odkud podle něj jeden nakažený divák odjel do Německa. Rada podle Babiše v tomto případě rozhodla správně, a to na doporučení hlavní hygieničky Evy Gottvaldové.

O případném zákazu akcí a shromáždění nad 5000 lidí mluvil v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Opozice vládu kritizovala v souvislosti s omezením Světového poháru v biatlonu za nejednotný postup.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je v případě omezení hromadných akcí postupovat obezřetně. Kdyby stát podle něj na několik měsíců zablokoval veškeré akce, mohl by způsobit "obrovské národohospodářské škody". "Pokud dojde k prvnímu přenosu, tak to zvážíme, ale nyní je míra rizika velice malá," uvedl na tiskové konferenci.

Česko má pět potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Babiš na tiskové konferenci poděkoval hygienikům, že nasazují síly na to, aby vyhledali všechny kontakty pacientů.

Fotbalová i hokejová liga budou pokračovat s diváky

Ve fotbalové lize se bude v neděli hrát pražské derby Slavia - Sparta, na které může dorazit až 20 tisíc fanoušků. Hokejová extraliga pak má před sebou páteční závěrečné kolo základní části, v němž budou tři týmy bojovat o udržení.

Ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček rozhodnutí Bezpečnostní rady státu uvítal. "Jednoznačně je to ve prospěch sportu. Nevím, jestli se z mé strany dá mluvit o nervozitě, především by to byla nervozita klubů a některé, které měly prodané lístky na pátek, tak nervozitu pociťovaly," řekl ČTK.