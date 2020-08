Bohumín varuje před falešnými sbírkami pro oběti požáru

"Město varuje před jinými neoficiálními sbírkami a transparentními účty, které se po neštěstí začaly objevovat. Jednou se už dokonce zabývá policie. Jediná oficiální a transparentní veřejná sbírka, která je určena na pomoc zmírnění bohumínského neštěstí, je ta, kterou vyhlásil Moravskoslezský kraj," uvedla Balcarová. Dodala, že lidé by měli být velmi opatrní, kam svou pomoc posílají. "Pokud by se objevila nějaká další oficiální sbírka, město by o tom veřejnost informovalo," řekla.

Policie se už jednou sbírkou zabývá. Podle informací ČTK šlo o účet zveřejněný ve středu na jednom facebookovém profilu. Příspěvek byl ale po nějaké době smazán. "Policisté přijali informace, že by měla být založena sbírka v rozporu s právními předpisy. Tyto informace prověřujeme. Na zjišťování dalších okolností spolupracujeme s krajským úřadem," uvedla mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Jedinou oficiální sbírku tento týden vyhlásil Moravskoslezský kraj. Lidé mohou do 15. září přispívat na účet 868686/2700. Zatím se na něm sešlo bezmála 300.000 korun. Kraj pozůstalým po obětech a zraněným pomůže také. Má v úmyslu poslat 100.000 za každého mrtvého a 50.000 za každého zraněného. Finanční pomoc ale ještě musí v září schválit zastupitelstvo.

Při požáru zemřelo 11 lidí, desítka dalších utrpěla zranění. Policisté ze žhářského útoku obvinila čtyřiapadesátiletého muže, který se přiznal a uvedl, že chtěl postrašit rodinu, se kterou měl dlouhodobé spory. Na byt ale zaútočil v době, kdy se v něm konala oslava narozenin. Z 15 účastníků přežili jen čtyři lidé, kterým se podařilo uniknout na balkón sousedního bytu. Šest lidí zemřelo v bytě, pět dalších po pádu z okna v 11 patře panelového domu.

V nemocnici nyní zůstávají tři lidé. Jsou v péči lékařů popáleninového centra ostravské fakultní nemocnice. "Dva jsou i nadále na jednotce intenzivní péče. Jejich stav je stabilizovaný, ale stále vážný," řekla ČTK mluvčí nemocnice Pera Petlachová. Dodala, že třetí pacient je na tom lépe a je na běžném oddělení.