Čeští turisté mohou do Chorvatska nově jen s covid pasem

Posléze šéf diplomacie upřesnil, že chorvatská strana uvedla, že dnes ještě takzvaný covidový pas nebude vyžadovat a kontrolovat. V případě problémů mají lidé kontaktovat ambasádu.

Chorvatsko podle Kulhánka rozhodlo o změně narychlo v noci. Platí ale dříve dojednaná pravidla vstupu, a to 22 dnů po první dávce očkování proti covidu-19, negativní test nebo prodělání nemoci.

Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka, mohou podle Kulhánka do země bez omezení, pokud rodiče či opatrovníci mají očkování, negativní test nebo potvrzení o prodělaném covidu-19.

Ode dneška vstoupil v platnost takzvaný evropský covidový pas, který má usnadnit cestování v unijních zemích. Lidé se jím budou prokazovat, že jsou očkovaní nebo mají negativní test na koronavirus. Povinně ho musí akceptovat všechny státy sedmadvacítky, budou však moci stanovit pro jejich majitele omezení například v podobě karantény v případě, že počet nakažených začne opět stoupat.