Dávky pěstounské péče rostou, na úhradu potřeb dítěte jde jen třetina

Informace dnes zveřejnil Český statistický úřad. Jsou součástí obsáhlé publikace týkající se sociálního zabezpečení a vychází z dat ministerstva práce.

"Výdaje na dávky pěstounské péče meziročně vzrostly o 29 procent, což je dáno především růstem výdajů na odměnu pěstounů. K nárůstu došlo zejména vzhledem k navýšení částky odměny pro dlouhodobé pěstouny o 50 procent od ledna 2018. Výdaje na odměnu pěstounů tak vzrostly o 712 milionů korun," zdůvodnila růst Helena Chodounská z ČSÚ.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své rodině. Dávky pěstounské péče zahrnují kromě odměny pěstouna a příspěvku na úhradu potřeb dítěte také příspěvky při převzetí dítěte, při ukončení péče a na zakoupení auta.

Výdaje na odměny pěstounům dříve představovaly necelou polovinu celkových výdajů na dávky pěstounské péče, nyní jde o 66 procent. Loni výdaje na odměny stouply o 712 milionů na 2,5 miliardy korun. Příspěvky na úhradu potřeb dítěte loni stouply na 1,219 miliardy korun z předchozích 1,083 miliardy. Výše příspěvků jsou odstupňovány podle věku dítěte, u malých dětí do šesti let je nárok na příspěvek 4950 korun, do 12 let na 6105 korun a do 18 let na 6985 korun.

Jednorázové příspěvky při převzetí dítěte do péče a při ukončení pěstounské péče spolu s příspěvkem na zakoupení motorového vozidla tvořily loni 1,5 procenta výdajů. Šlo o 58 milionů korun. Na příspěvek na auto má nárok člověk, který má v pěstounské péči nejméně tři děti. Netýká se ale pěstounské péče na přechodnou dobu. Výše příspěvku činí 70 procent z pořizovací ceny auta, nejvýše 100.000 korun.

Při péči o jedno dítě má nyní dlouhodobý pěstoun nárok na 12.000 korun, u dvou dětí na 18.000 Kč a při péči alespoň o tři děti na 30.000 korun měsíčně. Pěstouni na přechodnou dobu mají nárok na odměnu 20.000 Kč měsíčně. Nejde ale o čistý příjem, odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti a podléhá zdanění a pojistným odvodům.

Loni žilo v náhradní rodinné péči, ať už v péči pěstouna, poručníka nebo jiného člověka, 19.600 dětí. Počet se rok od roku zvyšuje, ještě v roce 2008 bylo u pěstounů 8200 dětí. Výdaje v přepočtu na jedno dítě v náhradní rodinné péči loni činily téměř 194.000 korun.

Nejvíce dětí v náhradní rodinné péči je dlouhodobě v Moravskoslezském kraji. Sociální odbory tam loni evidovaly 3400 dětí, tedy 17 procent všech dětí. Výdaje tam představovaly 660 milionů, z toho 429 milionů byly odměny pěstounů. Druhé nejvyšší zastoupení je v Ústeckém kraji s 2800 dětmi. Ve výdajích je ale na druhém místě Středočeský kraj se 405 miliony korun. Při srovnání počtu dětí v náhradní rodinné péči na 1000 obyvatel kraje bylo nejvyšší zastoupení v Ústeckém a Karlovarském kraji.