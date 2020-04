Do karantény šlo v dubnu s e-neschopenkou 4911 lidí, počet klesá ve všech krajích

Vyplývá to ze statistiky e-neschopenek České správy sociálního zabezpečení a z údajů, které na svém twitteru zveřejnila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Nejvíc lidí v karanténě zůstává v Praze a v Moravskoslezském kraji. V hlavním městě jich na konci prvního dubnového týdne bylo 1718, v Moravskoslezském kraji 1602. Počet je proti údajům z posledního březnového týdne zhruba poloviční. V některých okresech lidí v karanténě ale přibývá. Patří sem třeba Beroun, Domažlice či Litoměřice.

Ministerstvo zdravotnictví prvního pacienta s nemocí covid-19 v Česku oznámilo 1. března. Od té doby do karantény nastoupilo 40.909 lidí. Za poslední den lékaři vystavili 566 nových karanténních e-neschopenek. V pondělí po víkendu jich bylo 1485, v neděli jen sedm. Minulý týden ve čtvrtek sociální správa dostala 830 elektronických neschopenek s diagnózou Z209, která se používá právě pro karanténu. V poslední březnový den jich bylo 954.

Celkový počet lidí v nařízené karanténě na ochranu před nákazou novým koronavirem by mohl být o něco vyšší. Lékaři totiž mohou případy sociální správě hlásit nejen elektronicky, ale i na papírovém tiskopisu.

Do dvoutýdenní karantény museli od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března do ní šli i ti, kteří přicestovali z vybraných zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem. Nyní je čtrnáctidenní izolace povinná pro všechny, kteří se vracejí ze zahraničí. Týká se to Čechů i cizinců, kteří v Česku trvale či přechodně žijí. V karanténě bývají také lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát proplatí 80 procent této náhrady do 39.000 korun. Příspěvek se stanoví ze superhrubé mzdy. Firmy mohou o kompenzaci žádat od pondělka. Za první dva dny dorazilo úřadům práce 9107 žádostí. Zhruba 70 procent se ale muselo stornovat kvůli neúplným údajům a chybám. Zaměstnavatelé tak musí o peníze požádat znovu.