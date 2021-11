Hygiena v Brně zahájila kontroly restaurací. Pokuty hrozí i hostům

Kontrolní akce se konají po celé zemi a provozovatelé restaurací věděli, že se hygienici chystají do terénu. "Víme, že část restaurací zavřela z technických důvodů. Mohlo to být kvůli avizovaným kontrolám," uvedl Šles. Hygienici kontrolují jak návštěvníky, tak chování provozovatelů.

U lidí kontrolují, zda mají potvrzení o očkování, prodělání nemoci covid-19 nebo platný test s negativním výsledkem. Jinak do restaurace nemohou. "Provozovatelé mají povinnost to u hostů kontrolovat. Dále se zaměřujeme na to, zda plní povinnost mít dezinfekci nebo dodržovat rozestupy mezi stoly a obsazenost u jednoho stolu," řekl Šles. Podle něj při pochybení ukládají hygienici pokutu, která může být na místě až 10.000 korun. Ve správním řízení se může mnohonásobně zvýšit.

Hygienici prováděli kontroly už v minulých dnech a hodlají v nich pokračovat i nadále. Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Lenka Živělová ČTK sdělila, že v předešlých dnech v Brně například u restaurace U Zlatého meče nezjistili hygienici žádné závady. Naopak ve Veselé čajovně personál nekontroloval bezinfekčnost, další opatření dodržoval. Ve vegetariánské restauraci Dhaba Beas podnik nekontroloval bezinfekčnost zákazníků ani je neinformoval o podmínkách a pravidlech pro vstup do provozovny, ostatní pravidla podnik dodržoval. Hygienici s chybujícími zahájí správní řízení.