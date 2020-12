K iniciativě proti zavírání hospod se v Praze přidávají další

Iniciátor protestů Jiří Janeček z pivovaru Malý Janek dnes vyzval, aby hospodští nevpouštěli hosty do podniku, nechali vyvěšenou vlajku a počkali na nedělní koordinační schůzku.

"Pochopitelně máme otevřeno. Otázka je, v kolik přijdou příslušníci a zavřou. Před chvílí byli u nás v hospodě ještě během dne a informovali personál o tom, že hned, jak přijde osmá, tak vyhazujou lidi z hospody. Že dostali kartáč z nejvyšších míst," řekl ČTK Tlustý. Nadále se domnívá, že není ze strany státu vymahatelné, aby pouze restaurace měly zkrácenou otevírací dobu o dvě hodiny na rozdíl od odstatních provozů.

K iniciativě se nově přidal podnik Obývák. Podle jednatele společnosti Roberta Vrkoče už ve středu nezavřel v osm. "Policie nás ukončila ten večer," dodal. Vadí mu zaměření restriktivních opatření pouze proti gastrosegmentu. "Kdyby to bylo plošné, tak neprotestuju, protože v tom vidím systémovou spravedlnost," řekl ČTK Vrkoč. Nyní je podle něho otevření protestní, aby si veřejnost všimla, že situace v pohostinství je neúnosná. "Místo, aby nám hrozili, tak aby přišel čin podpory," uzavřel. Olbert na facebookové stránce uvedl, že plánuje mít i dnes otevřeno do 22:00.

O omezení otevírací doby restaurací, barů a dalších stravovacích zařízení rozhodla vláda v pondělí. Od středy tak můžou mít otevřeno maximálně do 20:00. Reagovala na podle ní častá porušování protiepidemických opatření v tomto odvětví. Od minulého čtvrtka mohly mít restaurace po několikatýdenním úplném uzavření otevřeno až do 22:00. Dnes ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) oznámil, že v pondělí vládě navrhne, aby se v ČR znovu zavedl čtvrtý stupeň protiepidemického systému PES. To by znamenalo uzavření restaurací s možností prodeje z okének. Zároveň řekl, že se bude jednat o kompenzacích.