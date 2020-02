Ministr Petříček o dopadech koronaviru: Čemu nejvíce škodí?

"U cestovního ruchu a letecké dopravy dochází k výraznému poklesu. Počet čínských turistů směřujících do České republiky klesá, ruší se řada letů a pro některé letecké společnosti to může být problém," řekl ministr. Snižování počtu čínských turistů je výrazné, ale Petříček uvedl, ale procentuální odhad by byl velmi hrubý, protože všichni turisté z Číny nepřijedou do České republiky přes pražské letiště. Mnoho jich po příletu do jiné země EU použije k výletu do České republiky jiné dopravní prostředky než letadlo. "Nicméně čínská vláda už krátce po vypuknutí epidemie přikročila k zákazu hromadných zájezdů, což má výrazný dopad i na turistiku," řekl.

Ministr zatím nemá signály od cestovních kanceláří, turistických cílů nebo hoteliérů, že by se dostávali do zásadních problémů. "Ale samozřejmě je ještě možná předčasné o tom hovořit. Nevíme, jak dlouho se bude situace zhoršovat, jaké to může mít další dopady na leteckou dopravu," uvedl.

Podle Petříčka ale zatím není možné odhadnout, jaké bude mít šíření koronaviru dopad na české firmy působící v Číně. Někteří Češi, kteří tam pracují pro české a zahraniční firmy, signalizovali, že by se chtěli vrátit. "Ale je to skutečně na jejich uvážení a neděje se to ve velké míře," uvedl.

Ministerstvo zahraničí má informace od stovky občanů, že by se v těchto dnech chtěli dočasně vrátit do ČR. "Ale další říkají, že zůstávají a pokračují ve své práci. Vláda se v tuto chvíli nechystá vydat příkaz k návratu občanů," uvedl ministr. Podle něj platí, že pokud to není nutné, tak je momentálně lepší do Číny nejezdit.

Vzhledem k tomu, že se koronavir šíří do dalších provincií, tak je podle Petříčka na zvážení občanů, aby se vrátili před tím, než bude muset Čína přistoupit k dalšímu omezení třeba pohybu osob na svém území.

Počet nakažených koronavirem v Číně překročil 24.000, počet mrtvých vzrostl na 490. Z obětí bylo 80 procent starších 60 let a přes 75 procent mělo další zdravotní problémy. Nemoci podlehne asi 2,2 procenta nakažených, což je jen o málo víc než úmrtí u chřipky.