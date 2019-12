Na Litoměřicku už třetí den hoří skládka, nedaří se nalézt ohnisko

"Navýšili jsme jednotky, protože se nám doposud nepodařilo požár zlikvidovat," uvedl mluvčí a dodal, že hromada odpadu prohořívá do hloubky. "Hromada odpadků je do hloubky rozhrabávána a prolévána vodou," uvedl. Prolévání a rozhrabávání odpadu potrvá do dnešních 19:00.

"Hromadu proměří termokamera. Na noc bude ponechána jedna jednotka jako dozor. Pokud bude vše v pořádku. Firma by měla odpad zavážet zeminou," informoval dopoledne mluvčí na twitteru. Požár se podle Marvana nešíří.

Stále platí, že lidé v okolních obcích by neměli větrat. V ovzduší je stopové množství škodlivin. Dnes na místo opět vyjede měřicí vůz na měření škodlivých látek.

Skládka hoří od nedělního rána, kdy tam vyjelo šest hasičských jednotek, zasahovalo přes 30 hasičů. Hoří na místě, kde hasiči opakovaně zasahovali v létě. Požár zasáhl plochu zhruba 70krát 70 metrů. Příčinu nynějšího vzplanutí zatím hasiči neznají. Vodu berou hasiči z Labe.