Nakažená zdravotnice z Frýdku-Místku: Měla jsem jen chrapot a rýmu

"Ano, mám koronavirus. Nevím, kdo mi ho daroval. Nemusíte ani lyžovat v Itálii. Já jsem nikde nebyla. V tom je velice zákeřný," uvedla ve svém dopisu. Ocenila nemocnici, která umožnila svým zaměstnancům jít na testy. "Já jsem toho využila okamžitě. V době odběru jsem měla jen chrapot a rýmu, bez teploty. Toto vše přišlo až později. V opačném případě by mohlo dojít k prodlení," uvedla.

Dodala, že nemocnice jako první v kraji zavedla systém protiepidemických opatření a vypracovala pandemický plán, tedy soubor opatření k zamezení šíření infekční nemoci, mezi něž patří třeba zákaz návštěv, triáž pacientů, zřízení infekčního pavilonu či ochranné pomůcky.

Zdravotnice ocenila podporu, které se jí dostalo ze strany vedení a kolegů z gynekologicko-porodního oddělení. Ředitel krajské Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal se jí už v pondělí v otevřeném dopisu zastal. Z jeho vyjádření vyplynulo, že žena musí čelit kritice některých svých kolegů.

"Velmi si naší kolegyně vážím, a to jak po stránce pracovní, tak lidské. Byla jednou z těch, která po vyhlášení krizového stavu a mém doporučení necestovat do postižených oblastí sama dovolenou zrušila, a to bez jakékoliv náhrady cestovní kanceláře," připomněl tehdy Stejskal. Uvedl, že ho mrzí, že ji někteří zdravotníci kritizují. Takové jednání označil za neetické.

Po potvrzení nákazy se minulý pátek minimálně na dva týdny uzavřelo gynekologicko-porodní oddělení. V Moravskoslezském kraji je 34 lidí s onemocněním COVID-19. Nejvíce nemocných je na Frýdecko-Místecku. Naopak žádného nemocného nemá už pouze Bruntálsko.