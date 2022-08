Noc u požáru v Českém Švýcarsku byla klidná, likvidovala se ohniska objevená drony

Hasiči budou i dnes pokračovat v přípravě míst pro zásobu vody. Čerpací stanoviště nechají na strategických místech a problémových bodech pro případné dohašování, až místo požáru opustí. Z jednotlivých sektorů přichází podle mluvčího pozitivní zprávy, že se ohniska objevují v menší intenzitě než v předchozích dnech. Hasičům se navíc lépe pracuje, protože polevilo vedro.

Před několika dny se pokusili speciálně vycvičení lezci dostat do nepřístupného terénu pomocí vrtulníku, což se nepodařilo. Poté se tam záchranáři dostávali složitější cestou, prosekávali se ke strategickému bodu ze země. Zda se jim podařilo přivést k oblasti u Pravčické brány vodu, se dozví dnes na štábu.

Živý stream, který vysílají hasiči na youtube kanále, bude dnes ukončen. "Dokumentaristi se teď soustřeďují na detailní mapování místa požáru," uvedl Kavka. Stream začali hasiči z dronově přenosového vozu vysílat 27. července.

U požáru hasiči zasahují od 24. července. V Hřensku a okolí stále zůstává okolo 1000 hasičů, z toho je 450 dobrovolných, 430 profesionálních a zbytek tvoří podpůrný personál. Zhruba 700 hasičů je z jiných krajů a 300 z místních sborů v Ústeckém kraji. Počasí hasičům příliš nepomáhá. V sobotu se oproti pátku sice výrazně ochladilo, déšť byl ale v místě požáru spíše symbolický.

Požár zasáhl asi 1060 hektarů, teď hasiči likvidují menší ohniska na několika místech národního parku, plocha činí méně než 390 hektarů.

Kvůli zásahu hasičů musí v pondělí cestující počítat s tím, že nepojedou při plánované výluce náhradní autobusy za několik osobních vlaků mířících z Děčína do Bad Schandau. Vlaky z Děčína nepojedou od 8:38 do 14:38, z Bad Schandau nepojedou od 8:43 do 14:43. Náhradní autobusy nemohou jezdit, protože se po silnici stále pohybuje velké množství hasičské techniky.

Po vypuknutí ničivého požáru se na platformě Donio sešlo od dárců téměř devět milionů korun. Příští týden se sejdou zástupci platformy a národního parku se senátorem Zbyňkem Linhartem a také starosty jednotlivých obcí, aby se rozhodlo, kde finanční prostředky pomohou. Sbírku vyhlásila také litoměřická diecéze.