Nová pravidla pro pendlery. Čeká je jeden test za 14 dní

Vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) o změně, kterou avizoval předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) od počátku týdne, rozhodla odpoledne. Chce ji ale prezentovat po skončení jednání. Omezení vláda zavedla 26. března kvůli šíření nového typu koronaviru, několikrát přitom změnila podmínky pro vycestování za prací. Poté, co se podařilo epidemii dostat pod kontrolu, chce kabinet postupně omezení rozvolňovat.

Ústřední krizový štáb v pondělí avizoval, že navrhne, aby přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Rozvolnění by podle něj mohlo začít platit od 27. dubna.

Povinnost prokázat se negativním testem na covid-19 zavedlo pro své pendlery také Slovensko. Požaduje, aby test nebyl starší než 48 hodin, což je pro Čechy komplikované.

Ústřední krizový štáb navrhoval režim rozvolnit více tak, aby preventivní karanténu u pendlerů bylo možné nahradit potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus už před dvěma týdny. Návrh však kabinet nepřijal, nesouhlasilo s ním ministerstvo zdravotnictví.