Obsazenost hotelů se pohybuje na 30 procentech proti době před krizí

Tuzemská ubytovací zařízení se podle Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) letos dostanou v průměru na 30 procent obsazenosti proti době před krizí. Přesto by hotely měly udržet ceny za ubytování. Provozovatelé ubytovacích zařízení by se měli také zaměřit na rozšíření nabídky služeb či najít cesty k přímým rezervacím. V případě zaměstnanců bude třeba mít menší počet kvalitních pracovníků za vyšší mzdy. Na kongresu For Gastro & Hotel na výstavišti PVA EXPO Praha to dnes řekl prezident AHR Václav Stárek.