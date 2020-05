Od pondělí budou moci za vězni chodit návštěvy po jednom

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od pondělí budou moci za vězni chodit návštěvy, a to po jednom. Budou muset podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a mít ochranné prostředky dýchacích cest. Vyplývá to z opatření ministerstva zdravotnictví (MZ), které zveřejnilo na svém webu. Nařízení bude platit do odvolání.