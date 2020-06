Olomoucko po povodních: Hasiči se stahují z Oskavy, prioritou je Šumvald

Podle starosty Šumvaldu Josefa Šenka (ODS) přišlo dnes ráno zdejším obyvatelům na pomoc přes vstup od Dlouhé Loučky 40 dobrovolníků, společně s hasiči podle něj v obci pomáhá na 250 lidí.

"V Dlouhé Loučce a v Oskavě se již pomalu stahujeme, profesionální jednotky tady už pomalu končí, práce pro těžkou techniku už tady tolik není, pomoc zůstává na dobrovolné jednotce. V případě potřeby jsme ale připraveni se okamžitě vrátit. V Oskavě se bude v pondělí ještě čistit propustek. V Šumvaldu a Břevenci budeme do doby, kdy to bude potřeba. Dnes tam máme přes 20 jednotek," uvedla mluvčí hasičů.

Aktuální stav v zaplavených obcích najdete zde: https://t.co/2oCEQfKjaw pic.twitter.com/xKdDQ3Qqez — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) June 11, 2020

Do obce přijíždí i dobrovolníci. Část z nich se vydala pomoci svým rodinám a známým, desítky dalších organizují hasiči. Evidují je při vstupu od Dlouhé Loučky. "Hasiči je budou směřovat na přesné popisné číslo, kde mají pomáhat. Až budou odbaveny veškeré jednotlivé domy, budou dobrovolníci nasazeni na čištění koryta řeky v dolní části toku na dolním konci Šumvaldu v Dražůvkách. Břehy jsou tam velmi rozbahněné, pomocí těžké techniky to nejde, musí se to čistit ručně. Budou zde odklízet naplaveniny," doplnila mluvčí hasičů.

Hasiči zaznamenávají i obrovskou vlnu solidarity. Sklady na hasičské stanici v Uničově, kam lidé dováželi materiální pomoc, jsou podle mluvčí již přeplněny. "Nyní to navážíme do Dlouhé Loučky, Oskavy i Šumvaldu. Nejsme schopni přijímat žádné oblečení. Děkujeme za obrovskou humanitární pomoc, pokud chce někdo přispět, budeme v tuto chvíli přijímat nářadí jako jsou kolečka a nářadí, všeho ostatního už je dostatek," dodala mluvčí hasičů.