Piráti se Starosty chtějí přikázat Lesům ČR prodávat dříví českým pilám

V současnosti státní podnik podle Holomčíka vyváží dříví do okolních států, ale například i do Číny, malé české pily ale nemají dostatek materiálu. Vyjádření podniku ČTK shání.

"Stát nemá žádnou strategii podpory dřevozpracujícího průmyslu, dlouhodobě selhává obchodní činnost státních lesů s malými a středními provozy, které mají velký vliv na zaměstnanost na venkově a jsou páteří dřevozpracovatelského sektoru," řekl Holomčík.

Státní podnik by tak podle Holomčíka každoročně určil plán těžby na příští rok, nějakou část z vytěženého dřeva by pak musel prodat regionálním pilám. Přesné procento odmítl upřesnit, vede se podle něj o tom debata.

Podle něj už aktuálně Lesy ČR, které vlastní necelou polovinu lesů v republice, vypovídají smlouvy s malými pilami. Do budoucna očekává dramatické zvyšování cen dříví, chtěl by, aby se stát na něj díval jako na strategickou surovinu. "Vytvořili bychom tak předvídatelnější prostředí pro pily, které budou ochotné se do toho zapojit," doplnil.

Státní podnik podle něj nemusí generovat zisk, ale spíš plnit politiku státu. V této chvíli jde o opětovné zalesnění holin a právě i pomoc zpracovatelům.

Hospodaření státního podniku Lesů ČR loni skončilo ziskem 44 milionů korun po předloňské ztrátě 790 milionů korun. Zakončit loňský rok v plusu podniku pomohly peníze od státu na kompenzaci snížení cen dřeva z důvodu kůrovcové kalamity ve výši 2,3 miliard korun, sdělila v květnu mluvčí podniku Eva Jouklová. Původně podnik v koncepci hospodaření počítal s tím, že kvůli kůrovcové kalamitě za loňský rok utrpí ztrátu až 1,9 miliardy. Kompenzace za nižší ceny dřeva dostali od státu i další vlastníci lesa.