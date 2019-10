Návrh z Klausovy Trikolory: Přejmenujte Letiště Václava Havla po Karlu Gottovi

Tomáš Grygr napsal na svůj facebook „RIP Mistře. Je čas na přejmenování: Karel Gott International airport Prague. Karel Gott, to byla skutečná elita národa.“

Slova o tom, že by se mělo letiště přejmenovat, zaujalo řadu Čechů. „Dobrý den, dozvěděl jsem se, že máte nápad na přejmenování letiště Praha na Karel Gott Airport Prague (měl jsem stejný nápad), zkuste to někde navrhnout,“ přišla Grygarovi zpráva ze stránky Planespotting Abro.

Grygar nato odvětil, že „petice bude.“ Pokud by tato petice byla skutečně úspěšná, mohlo by ruzyňské letiště teoreticky do budoucna nést jméno „Karel Gott International Airport Prague“.

Většina lidí s petici nesouhlasí a myslí si, že by bylo lepší pojmenovat po něm ulici, nebo náměstí na Praze 5, kde bydlel. Primátor Zdeněk Hřib chce zase na památku Gotta pojmenovat některé místo v hlavním městě.

Od svého založení neslo letiště po mnoho desítek let název Praha-Ruzyně, jednoduše podle lokality. Postupně však začal tlak na jeho přejmenování. Současné jméno, které letiště nese po prvním českém prezidentovi, pak doznalo na základě výzvy režiséra a filmového podnikatele Fero Feniče v roce 2012, napsal server Parlamentní listy.