S nemocí COVID-19 zemřelo v Česku 17 lidí

Počet případů nákazy se za neděli zvýšil o 160, což je nejméně za šest dní. Za šest dní byl ale nejnižší i nedělní počet testů, bylo jich 2798. Nižší přírůstek nakažených byl podle webu naposledy v pondělí 23. března, kdy přibylo 126 případů. Testů bylo před týdnem v pondělí 2247, poté až do neděle každý den přes 2900.

Ministerstvo aktualizovalo také čísla o hospitalizacích nakažených lidí. V neděli bylo s nemocí COVID-19 v nemocnici 277 lidí, z nich 52 v těžkém stavu nebo s vysoce intenzivní péčí. Počet hospitalizovaných od pátku vzrostl o 50, lidí v těžkém stavu přibylo sedm.

Aktuálně ke #COVID19 v ČR: Celkem bylo otestováno 43 498 osob, pozitivních případů je 2837. 11 lidí se z nákazy vyléčilo, počet zemřelých bohužel dosáhl již čísla 17. Hospitalizovaných je 277, z toho ve vážném stavu přibližně 50 pacientů. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) March 30, 2020

V neděli ministerstvo zdravotnictví ohlásilo pět úmrtí na nemoc COVID-19, v sobotu dvě úmrtí. Jde zejména o lidi, kteří mají také jiné těžké zdravotní obtíže. S nemocí zemřela také zdravotní sestra z pražské Thomayerovy nemocnice.

Výrazně nejvíce nakažených je podle aktuálních čísel z Prahy, na kterou připadá víc než čtvrtina nemocných. Víc než desetina ze všech případů je ze Středočeského a také z Moravskoslezského kraje. Vzhledem k počtu obyvatel je nákaza nejrozšířenější v hlavním městě a v Olomouckém kraji.

V Česku se podle hlášení krajských hygienických stanic nakazilo 81 procent nemocných, zbytek v zahraničí, zejména v Itálii a Rakousku. Téměř 54 procent nakažených tvoří muži.

Nejvíc lidí s nákazou, téměř pětina, je shodně ve věkových skupinách 35 až 44 let a 45 až 54 let. Děti do 14 let tvoří necelých šest procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými skoro 14 procent.

První tři případy onemocnění oznámilo Česko 1. března. Počet pacientů vyléčených z nemoci COVID-19 se změnil naposledy minulý týden v pátek, kdy lékaři oznámili 11. případ.

Vláda proti šíření nákazy zavedla řadu omezení. Od 16. března je s výjimkami zakázaný volný pohyb lidí zatím do 1. dubna. Jeho prodloužením minimálně o týden by se ministři mohli zabývat už dnes. Platí také, že mimo bydliště si lidé musejí zakrývat ústa a nos. Na veřejnosti mohou být maximálně ve dvou, výjimku mají rodiny. Zavřené jsou restaurace a část obchodů. Nemohou se konat kulturní, společenské a sportovní akce.