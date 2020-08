Slovinsko opět zavádí pro Čechy povinnou karanténu, tranzit je možný

Lidé, kteří si ve Slovinsku rezervovali ubytování do čtvrtka 6. srpna, nemusí do karantény, pokud předloží negativní test na covid-19.

Slovinsko už na začátku července kvůli růstu počtu případů nemoci v Česku zařadilo celou zemi mezi středně rizikové státy. O pár dní později pak Lublaň toto omezení zmírnila, když za středně rizikový označila jen Moravskoslezský kraj. Od 17. července pak mohli Češi jezdit do Slovinska bez omezení.

"S účinností od 6. srpna 2020 byla Česká republika opět zařazena na takzvaný. žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se 14denní karanténě po vstupu do Slovinska. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez následné karantény, pokud nebude trvat déle než 12 hodin," uvedlo dnes ministerstvo zahraničí. Přes Slovinsko řada českých turistů cestuje do Chorvatska.

Na webu Černínský palác vyjmenovává také okruh osob, na které se povinná karanténa při vstupu do Slovinska nevztahuje. Týká se například lidí přijíždějících za prací či z urgentních osobních a rodinných důvodů; ti musejí ovšem většinou předložit negativní test na koronavirus a opustit zemi do 24 hodin.

‼️POZOR‼️ Slovinsko v noci zařadilo ČR opět na tzv. žlutý seznam. Povinná je 14denní karanténa, tranzit je možný do 12 hodin. Češi, kteří rezervovali ubytování do 6/8, nemusí do karantény, když předloží negativní test. Více info na https://t.co/zcD91jTHNZ 🇨🇿🇸🇮