Uzavření klubů o půlnoci bude katastrofa, míní provozovatel

Sám v provozu ponechá jen Top Star v horním centru, u něhož otevírací dobu posune na 20:00. A ve velkém klubu Lípa v dolním centru, který otevřel teprve před několika měsíci, chce místo tanečních party a diskoték pořádat aspoň jednou týdně koncerty. "Obvoláváme všechny možné umělce, abychom aspoň v sobotu měli koncert, který se dá stihnout do půlnoci," dodal Hřebík.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes oznámil, že všechny restaurace, kluby či bary budou muset být od pátku uzavřené mezi půlnocí a 6:00. Hřebík to vnímá jako selhání vlády. "Doplácíme na chybu a neschopnost vlády, která dopustila, aby se neřízeně promořovalo už během léta," řekl Hřebík. Těžko se vyrovnal už se situací na jaře. "Máme z toho dluhy, statisíce. Postupně jsme je umořovali, začali se z toho dostávat a tohle je rána do vazu," řekl. Propustit musel i poslední kmenové zaměstnance, provoz klubů budu zajišťovat jen brigádníci. "To bude pár lidí," uvedl Hřebík. Za běžného stavu před koronavirovou krizí pro něj pracovalo až 75 lidí, i když většina to měla jako pravidelný přivýdělek.

Pro restaurace či bary také od pátku platí nařízení, že nesmějí dovnitř pustit více lidí, než je kapacita k sezení. To se dá podle Hřebíka splnit, i když s obtížemi. "Podniky máme vybavené dostatkem míst k sezení a dokoupili jsme i nějaké barové židle," řekl Hřebík. Ministerstvo také zpřesnilo nařízení pro nošení roušek v těchto místech. Lidé je nemusí mít jen při konzumaci, povinné jsou i u baru, pokud se nesedí.