V deseti obcích se opakují volby, velký zájem hlásí Strakonice

Ve Strakonicích je o volby velký zájem. "Lidi tu na volby čekali už ráno, ještě před tím, než jsme místnosti otevřeli," řekla předsedkyně volební komise ve strakonické základní škole Dukelská Marie Mayerová. Kolem 14:00 byla účast téměř 40 procent a odhaduje, že přijde více než 50 procent voličů.

V Nučicích u Prahy odvolilo do 15:00 asi 30 procent obyvatel. Volby jsou podle volební komise bez komplikací. V Adamově na Kutnohorsku dorazila k volebním urnám již polovina voličů. "Měli jsme tady dokonce kontrolu z Čáslavi," řekla členka volební komise. V obou případech se volby opakují kvůli tomu, že část zastupitelů složila svůj mandát, a zastupitelstvo tak nemělo potřebný počet členů.

V jednom ze dvou volebních okrsků v Huzové na Olomoucku přišlo do dnešních 15:00 k novým komunálním volbám zhruba 49 procent oprávněných voličů. Uvedla to členka volební komise. Zastupitelstvo se v obci rozpadlo v létě, kdy počet klesl pod zákonem daných nejméně pět členů.

V Chuderově na Ústecku se volí kvůli rezignaci starosty Stanislava Kováře a dvou dalších zastupitelů. Rezignaci zdůvodnil starosta, který podle informací ČTK znovu kandiduje, údajnou nespoluprací a nesouladem mezi zastupiteli. K volbám se po 14:00 do Chuderova dostavilo téměř 30 procent voličů, v Lipové, která je součástí obce, volilo už zhruba 50 procent voličů.

V Nebanicích na Chebsku je zájem o nové volby do zastupitelstva vysoký, z 278 zapsaných voličů jich do 16:00 odvolilo 157, řekla ČTK členka volební komise. Hlasování se zatím obešlo bez problémů, během dne dorazila do obce kontrola z chebského městského úřadu a večer ještě přijedou úředníci z karlovarského krajského úřadu.

Na jižní Moravě se volí ve čtyřech vesnicích, protože i v nich poklesl počet zastupitelů pod zákonné minimum. V jednom případě i proto, že zastupitel zemřel. Nízký zájem je v Lesním Hlubokém na Brněnsku, kde přišlo po 14:00 jen 11 procent voličů. Zhruba dvojnásobný zájem byl v Zelené Hoře na Vyškovsku, účast byla přes 20 procent. Výrazně větší zájem byl v Korolupech na Znojemsku, kam přišlo 38 procent voličů, a v Bukovicích na Brněnsku, kde volilo dokonce 40 procent voličů.

Volební místnosti se dnes otevřely v 7:00 a lidé mohou své hlasy odevzdávat do 22:00. Poté začnou volební komise sčítat hlasy.