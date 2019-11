V Praze hořel dům pro invalidy. Zahynula žena a její asistenční pes, téměř 100 evakuovaných

Aktualizováno 14:17 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jedna z obyvatelek domu s pečovatelskou službou v Praze Černém Mostě nepřežila požár, který dnes vypukl v jejím bytě. Hasiči a policisté kvůli ohni evakuovali z osmipatrového domu na 90 lidí, z toho 40 bylo na invalidním vozíku. Záchranáři ošetřili pět lidí, kteří se nadýchali zplodin, nikoho z nich ale nepřevezli do nemocnice. Se zhruba pětatřicetiletou ženou zahynul i její asistenční pes. ČTK to řekli mluvčí záchranné služby a policie Jana Poštová a Jan Rybanský. Co bylo příčinou požáru a jakou způsobil škodu, vyšetřovatelé zjišťují.