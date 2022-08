V Praze je nedostatek služeb pro drogově závislé

— Autor: ČTK

V Praze je nedostatek služeb pro drogově závislé a koncem jednoho z kontaktních center v Praze 5 se situace zhorší pro celou metropoli. ČTK to dnes sdělil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Dodal, že bude jednat se starostkou Prahy 5 Renátou Zajíčkovou (ODS) a dalšími o řešení situace. Navrhne také změnu zákona, která by umožnila vybudování takzvané aplikační místnosti. Kontaktní centrum organizace Progressive v Mahenově ulici v Praze 5 má skončit do půl roku, městská část mu vypověděla nájem.