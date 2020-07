Vojtěch dostane nového náměstka. Šedo se děsí slov o "velkém bratrovi"

Zmiňovaný lékař a biochemik se v září stane nástupcem Romana Prymuly ve funkci náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Uvítal by, kdyby česká vláda lépe komunikovala s veřejností a vysvětlila jí význam eRoušky a dalších atributů chytré karantény.

"Nemůžeme od veřejnosti chtít, aby něco naplňovala, když nemá dostatek informací pro rozhodnutí. A aby mohla přijmout návrh řešení za svůj,“ řekl děkan v rozhovoru pro Český rozhlas Plus s tím, že už jednal s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (ANO).

"Děsím se, jak zase někdo řekne, že je to velký bratr. Uvědomme si, že používáme mobilní telefony a platební karty, takže kdyby nás někdo chtěl špicovat, tak může. V souvislosti s epidemií apeluji na to, abychom se chovali solidárně,“ apeloval na veřejnost, aby mobilní aplikaci využívala.

"Vadí mi obecná předpojatost, že stát musí zvládnout epidemii a já jako jednotlivec v zásadě nemusím vlastně nic," Aleksi Šedo

Šedo zároveň také hovořil o nutnosti správného vedení statistiky nemocných a její případné revize, k nimž ostatně došlo o víkendu, kdy se výrazně snížil počet aktuálně nemocných.

"Je jasné, že když se mění čísla, tak to podněcuje naši fantazii. Problémů je několik: v některých oblastech to odepisování nemocných nemělo prioritu ve srovnání s trasováním. A v příhraničí se k nám také často jezdili testovat Poláci, protože to tu bylo levnější – ti, co byli pozitivní, odjeli a už se u nás neukázali,“ objasnil lékař.

"To mě překvapilo. Pravidla by měla být nastavena tak, aby byla použitelná pro všechny. Není možné argumentovat proti epidemiologickým datům dojmy. Každý by chtěl být trvale v zelené, k tomu si stěžuje, že narůstá epidemie, nechce poskytnout data a naopak je chce od někoho jiného,“ vyjádřil se Šedo k počínání pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), kterého pohoršilo, že bylo hlavní město zařazeno na vládním semaforu mezi žluté lokality.

"Je zjevné, že tato viróza nemá žádný sezónní průběh, jak v to někteří z nás doufali. Rozvoj virové infekce reflektuje naše chování," dodal.