Vláda večer projedná distribuci respirátorů seniorům

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda připravuje konkrétní rozhodnutí ohledně možné distribuce respirátorů seniorům. Hovořit by o tom měla dnes večer poté, co se vrátí k přerušenému jednání o pravidlech kurzarbeitu. Před odletem do Vídně na jednání se svým rakouským a slovenským protějškem to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). V pondělí ČTK během jednání kabinetu sdělil, že vláda v případě výrazného zhoršení koronavirové situace doručí seniorům do tří dnů respirátory přes Českou poštu.