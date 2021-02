Výbuch v Ostravě: Pětipatrový dům skončil v plamenech

Hořet začalo kolem 03:00 ve zvýšeném přízemí. "Hořet začalo zřejmě po výbuchu, měli jsme to tak i hlášené, požár byl pod kontrolou rychle, oficiální likvidace byla ve 04:52," řekl ČTK operační důstojník moravskoslezských hasičů Ivan Marek.

Podle mluvčího záchranné služby Lukáše Humpla na místě zasahovalo pět zdravotnických týmů. "Záchranáři ošetřili v souvislosti s událostí celkem šest osob. Dalších několik desítek obyvatel domu, kteří neutrpěli žádné postižení, zdravotníci prohlédli," uvedl Humpl.

Sedmatřicetiletý muž byl podle něj v kritickém stavu. Při výbuchu utrpěl popáleniny na více než polovině těla. "Lékař jej musel uvést do umělého spánku, zajistit dýchací cesty a převést na přístrojem řízenou ventilaci. Po prvotním ošetření popálených ploch byl předán týmu popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava," řekl Humpl. Tisková mluvčí nemocnice Petra Petlachová potvrdila rozsah zranění popáleného muže. "Je ve velmi vážném stavu a je umístěn na jednotce intenzivní péče," uvedla.

Záchranáři ošetřili také dalších pět lidí ve věku od 60 do 86 let. "Z toho jednoho člověka záchranáři následně transportovali do nemocnice pro intoxikaci kouřem. Ostatní obyvatelé jevili známky akutní stresové reakce. Byli ponechání na místě události v péči interventky zdravotnické záchranné služby, která jim poskytla první psychickou pomoc," řekl Humpl.

Mluvčí hasičů Petr Kůdela dopoledne uvedl, že hasiči zachránili z domu čtyři obyvatele a dalších 36 lidí bylo evakuováno ze tří domovních vchodů. Jednoho z obyvatel hasiči zachránili s pomocí automobilové plošiny, další tři lidi vyvedli po schodech pomocí vyváděcích masek. Škodu, kterou oheň způsobil, zatím nikdo nevyčíslil.

"Evakuované osoby mohly nastoupit do přistaveného hasičského evakuačního autobusu. Odvezeny byly do hotelu Vista, respektive odjely či odešly za příbuznými. Z obou krajních vchodů se lidé mohli vrátit nad ránem do svých domovů, o středním, kde došlo k výbuchu a požáru, rozhodl přivolaný statik jako o neobyvatelném," řekl Kůdela. Hasiči už k domu kvůli stabilizaci přízemí a prvního patra poškozeného vchodu přivezli dva technické kontejnery. "Z toho jeden je plný různých dřevěných hranolů. Pažení obou pater zabere hasičům několik hodin," doplnil mluvčí.

Příčina výbuchu není podle policejní mluvčí Soni Štětínské zatím známá. Uvedla, že policisté v prvních okamžicích pomáhali s kontaktováním ohrožených lidí a asistovali při jejich následné evakuaci. "Místo je frekventované, zajistili tedy rovněž bezpečný okruh," řekla mluvčí.