Žalobce navrhl prodloužit Rathovi vězení

Žalobce chce pro ústřední trojici případu souhrnné tresty. Za korupci a ovlivňování výběrových řízení v první části kauzy je už soud poslal loni pravomocně za mříže; Ratha na sedm let a Kottovi oba na šest. Pokud by soud žalobci nyní vyhověl, prodloužil by se Rathovi trest o nejméně 2,5 roku a Kottovým o 2,5 roku.

Závěrečné řeči začaly u středočeského krajského soudu přesně rok po jeho začátku. Ke slovu se dnes kromě státního zástupce dostali ještě Rathův advokát Adam Černý a právní zástupce Kottových Tomáš Sokol. Oba navrhli, aby trestní senát jejich klienty obžaloby zprostil. Státnímu zastupitelství se podle nich nepodařilo prokázat ani uplácení, ani manipulace s tendry. Rath podle svého právního zástupce pronášet závěrečnou řeč nebude. Má za to, že by to nemělo význam.

Spolu s bývalým hejtmanem a manželi Kottovými je v případu obžalováno ještě šest lidí, například generální ředitel stavební společnosti Metrostav Pavel Pilát. Tomu navrhuje státní zástupce uložit pětiletý nepodmíněný trest. Firma by podle jeho závěrečného návrhu měla zaplatit 25 milionů korun a měla by být deset let vyloučena z účasti na veřejných zakázkách. Do vězení chce žalobce poslat i ostatní účastníky kauzy - mají tam podle něj pobýt mezi čtyřmi až 7,5 lety.

Potrestat žádá Pražák i všechny zúčastněné společnosti. "Ani jedna z nich neučinila vše, aby zabránila trestnímu jednání obžalovaných osob," řekl. Ve firmách podle něj nebyla zdravá firemní kultura, podplácení se dopouštěli zejména lidé v jejich statutárních orgánech.

Pražák uvedl, že pro obžalované požaduje přísné tresty. "Výše slíbených a převzatých úplatků se pohybovala v řádech desítek milionů korun. Jednalo se o zakázkách za stovky milionů," prohlásil. Všichni podle něj jednali s rozmyslem, ze ziskuchtivosti a většina organizovaně a po dlouhou dobu. Někteří navíc zneužili svého postavení. Dodal, že pokud se lidé nezačnou bát trestů za korupci, nemůže být nikdy vymýcena.

Státní zástupce chce, aby soud také nechal Kottovým a Rathovi propadnout celý majetek a aby jim uložil i zákazy činnosti. Pilátovi navrhuje peněžitý trest 1,5 milionu korun a zákaz působit ve vedení firem.

Zvýšení trestů či propadnutí celého majetku označil Sokol za nehumánní. "Oni již si své vytrpěli tak jako tak," uvedl. Vzdělaní lidé, mezi nimi doktorka s výbornou pověstí, jsou nyní ve vězení. Kottová podle něj pere prádlo, její manžel pracuje v údržbě. Přísné tresty navíc lidi od trestné činnosti neodradí, dodal advokát.

Sokol i Černý v závěrečných řečech řekli, že je obžaloba spekulativní, postavena pouze na indiciích. Žalobce podle Rathova advokáta neprokázal uplácení, vše ostatní bylo legální. "Využití prostředků bylo hospodárné, ceny zakázek obvyklé, žádná nebyla předražená," řekl. Soudu vytkl, že provedl pouze důkazy obžaloby. Zopakoval také své námitky podjatosti vůči pražskému vrchnímu státnímu zastupitelství či členům senátu.

Rath a Kottovi čelí obžalobě, že si domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však 3,34 milionu, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

Obžalovaní se podle spisu dopustili trestných činů přijetí úplatku, podplácení či zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Obžaloba se týká kromě Metrostavu i dalších společností.

S požadavkem na náhradu škody se k jednání připojil Středočeský kraj, který požaduje tři miliony v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci hostivického gymnázia. Kolínská nemocnice pak požaduje zhruba 254 milionů kvůli zakázkám na nákup a vybavení technologií a rekonstrukci pavilonu. Státní zástupce navrhl, aby se domáhaly odškodnění v civilním řízení.

Bývalý politik Rath si od počátku října odpykává sedmiletý trest, který mu pražský vrchní soud uložil za korupci při výběrovém řízení na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Manželé Kottovi jsou ve vězení na šest let. Soud v červnu uznal jejich vinu v případech ovlivňování tendrů na opravu Buštěhradu a budovy gymnázia v Hostivici u Prahy.