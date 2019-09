Zrušte 17. listopadu kontroly u Hradu, žádají osobnosti. Ovčáček jízlivě reaguje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Patnáct zakládajících členů někdejšího Občanského fóra a hnutí Verejnosti proti násiliu vyzvalo Správu Pražského hradu, aby 17. listopadu zrušila kontroly u vstupu do hradního areálu. Odstranění překážek by lidem umožnilo, aby si svobodně připomněli poselství 30 let starých událostí, uvádí se v dopise, který má ČTK k dispozici. Kontroly při vstupu do hradního areálu fungují od léta roku 2016.