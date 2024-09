Známý dětský psycholog Radek Ptáček zmizel. Byl nalezen mrtvý

Radek Ptáček, renomovaný dětský psycholog a soudní znalec, který byl od neděle pohřešován svou rodinou, byl v úterý odpoledne nalezen mrtvý v Praze. Policie vyhlásila pátrání a potvrdila, že osmačtyřicetiletý muž zemřel, což potvrdilo obavy jeho blízkých.

Ještě v neděli večer na svůj Facebook napsal, že po 25 letech v psychologii vnímá lásku jako to nejdůležitější v životě. Poté zmizel a rodina ho začala pohřešovat. Jeho kolega Petr Hroch na sociálních sítích prosil o pomoc při hledání a doufal, že nejde o nic vážného. Bohužel, Ptáček byl později nalezen mrtvý.

V neděli odpoledne odjel autem s tím, že jede do práce, ale už se nevrátil. Jeho žena od něj obdržela několik zpráv, které naznačovaly loučení, což vyvolalo obavy o jeho život. Bohužel, středočeská policie večer oznámila, že Ptáček byl odpoledne nalezen v Praze bez známek života.

"Pátrání má smutný konec. Muže se podařilo najít v Praze, bohužel bez známek života," sdělila TN.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Co za jeho smrtí stálo, není jisté. "Jestli bych měl definovat to, co v životě opravdu zabíjí, je to samota. Samota vás zničí. Pomalu a spolehlivě," napsal před svým zmizením.

Radek Ptáček byl český klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec a profesor lékařské psychologie. Odborně se zabýval kromě jiného psychologií dítěte a forenzní psychologií. Působil na University New York in Prague a Psychiatrické klinice 1. LF UK. V roce 2018 se stal prvním profesorem v ČR v oboru lékařská psychologie.

Byl aktivní na sociálních sítích a často se účastnil veřejných diskusí, včetně nedávného rozhovoru u Čestmíra Strakatého. V neděli večer, krátce po posledním kontaktu s rodinou, zveřejnil na svém Facebooku příspěvek, ve kterém se loučil.