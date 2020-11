Agentura CzechTrade chce zřídit exportní inkubátory, bude pokračovat v digitalizaci

Agentura chce pokračovat v digitalizaci a nabízet služby i za ztížených podmínek v souvislosti s protipandemickými opatřeními. Na tiskové konferenci pořádané s MPO to dnes řekl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Exportní inkubátory budou podle Doležala podpůrným nástrojem pro české firmy ve složitých teritoriích, především zaoceánských. Z přípravné fáze se podle něj nyní přechází do realizace, a to i v případě podpory exportních aliancí. Ty by měly nabídnout kompletní řešení pro zahraniční trhy. Příkladem může být podle Doležala koncept Smart City, který zahrnuje velké množství dodavatelů a zapojeno je mnoho oborů.

V příštím roce chce dále CzechTrade obnovit činnost Design Centra. "To by mělo posunout český design zase o krůček dál směrem ke konkurenceschopnosti našich výrobků v zahraničí," uvedl Doležal.

Většinu služeb CzechTrade podle Doležala provozuje v současné době už on-line. "Krize nás hodně naučila v oblasti digitalizace," řekl. Za poslední půl rok agentura uspořádala 31 virtuálních seminářů. V tomto týdnu organizuje podruhé projekt E-Meet Export 2020. Zájemci budou s řediteli zahraničních kanceláří agentury řešit témata typu jak najít v zahraničí vhodného partnera, jakou zvolit formu vstupu na zahraniční trh nebo jaké jsou konkrétní příležitosti ve zvoleném oboru podnikání. Je naplánováno 544 konzultací, přihlásilo se 135 společností.

CzechTrade s ohledem na pandemii nabízí do března příštího roku bezplatně své služby. Exportní poradenství zdarma v 58 zemích světa mohou české společnosti využívat od 20. března. Agentura takto podle Doležala vyřídila 2100 zakázek pro téměř 1000 klientů, dodal.

Podle tzv. indexu exportu, který připravují Raiffeisenbank a Asociace exportérů, budou celoroční ztráty českého vývozu letos činit minimálně 299 miliard korun. Loni export dosáhl rekordních 4,57 bilionu korun.