Bezúročné půjčky pro pražské firmy už tento týden? Podle Havlíčka žaádají i firmy ve ztrátě

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravilo v minulých týdnech program na bezúročné úvěry s ročním odkladem pro firmy zasažené v souvislosti s koronavirem program COVID. Jeho druhá vlna byla financována z fondů EU, žádosti tak nemohli podávat pražští podnikatelé.

Není zatím jasné, zda budou žádosti přijímány v jedné nebo ve dvou výzvách, uvedl Havlíček. O půjčky budou podnikatelé stejně jako v případě programu COVID žádat prostřednictvím ČMZRB. Banka by měla magistrátu do středy poslat smlouvu. Radní Vít Šimral (Piráti) uvedl, že v ideálním případě by podnikatelé mohli začít o bezúročné půjčky žádat od poloviny příštího týdne.

Praha na pomoc podnikatelům upraví svůj evropský operační program Praha - pól růstu, z něhož hodlá získat potřebné finance. Pokud by Evropská komise změnu zaměření programu neschválila, příslušnou sumu poskytne stát. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dnes uvedl, že k tomu dostal příslib od ministra Havlíčka.

O bezúročné úvěry je enormní zájem. V první vlně programu COVID ČMZRB přijala přes 3200 žádostí přesahující deset miliard korun, v jeho pokračování eviduje 5900 žádostí v objemu 19 miliard korun. Podle Havlíčka se připravuje také COVID III, který by měl být v první fázi 20 miliard korun a bude se zvyšovat až na 40 miliard korun.

O bezúročné úvěry s ročním odkladem v programu COVID pro podnikatele zasažené v souvislosti s koronavirem velmi často žádají i firmy, které jsou v dlouhodobé ztrátě. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Na úvěr mají podle Havlíčka nyní nárok podnikatelé, kteří by na něj za běžných okolností nedosáhli. Tyto firmy musely ale před krizí prosperovat. "Pokud mají problémy od 12. března nebo od začátku března, pak se to respektuje a ta banka k tomu přihlédne," řekl. Nemohou to ale být firmy, které mají záporný vlastní kapitál nebo nemají žádný vlastní majetek, dodal.

Některé podniky si podle Havlíčka stěžují, že jejich žádosti nebyly uspokojeny. "Ano, musíme korektně říct, že se jedná o úvěr, nejedná se o rozdávání peněz. A i když je nastaven ten koeficient na to, že tam propadne řádově čtvrtina firem, které nezaplatí, takhle máme nastavenou tu záruku vůči bankám, tak se domníváme, že v dané chvíli to je adekvátní a nemůžeme to nastavit tak, že budeme počítat, že nám 50 nebo 70 procent firem nezaplatí," uvedl.