Část obchodníků hlásí po znovuzavedení roušek pokles návštěvnosti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Některé obchody a nákupní centra zaznamenaly po znovuzavedení roušek pokles návštěvnosti. Centra i sami prodejci dodržují nařízená opatření, někde je nad rámec ministerských nařízení zpřísnili. Vyplývá to z ankety mezi prodejci a zjištění ČTK. Podle předsedy českého výboru Asociace nákupních center Jana Kubíčka by se nemělo uvažovat o opětovném uzavření center. Výpadek tržeb by mohl mnohým obchodníkům způsobit existenční problémy, což by se projevilo i na příjmech státní pokladny, sdělil ČTK.