Český průmysl na pokraji krize. Propad se v dubnu ještě prohloubí, tvrdí ekonomové

Průmyslová výroba v ČR očištěná o vliv počtu pracovních dnů zrychlila v březnu meziroční pokles na 10,8 procenta z únorových 0,9 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Průmysl v březnu ztratil řádově desetinu obvyklé produkce, z větší části v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření koronaviru. V březnu se kvůli opatřením vlády proti šíření nákazy a narušení výrobních řetězců zastavil chod řady firem.

"Na průmysl dolehly v březnu známky pandemie koronaviru, náraz byl však mírnější, než se očekávalo. Výsledek nicméně téměř kopíroval o něco dříve zveřejněný propad průmyslu v Německu," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Pandemie se podle něj promítla do poklesu produkce napříč téměř všemi klíčovými odvětvími. Nebylo velkým překvapením, že dopad nejvíc pocítil sektor výroby aut se zhruba čtvrtinovým meziročním poklesem produkce, dodal.

"Výsledek průmyslové výroby byl mírně lepší, než trh očekával. To je dobrá zpráva, ale s minimálním vlivem na kurz koruny," doplnil analytik Komerční banky Michal Brožka. Ekonomika podle něj operuje výrazně pod svým potenciálem a návrat na původní úrovně je velkým otazníkem. I dnešní údaj o vývoji průmyslové výroby je tak spíše argumentem ve prospěch dalšího snížení úrokových sazeb České národní banky, poznamenal.

🇨🇿| Průmyslová výroba propadla o 10,8 %



Docela dobře dopadly březnové výsledky průmyslu, když výroba propadla jen o necelých jedenáct procent, zatímco produkce největšího tuzemského průmyslu – výroby automobilů – poklesla o více než čtvrtinu.



Petr Dufek🔎https://t.co/SagJ9AFvjT pic.twitter.com/abSEn9YD7f — Analytici ČSOB (@AnalyticiCSOB) May 7, 2020

Český průmysl nečekají lehké časy ani v nejbližších měsících. Ještě dubnová data dramaticky ovlivní preventivními odstávky a ztížené výrobní podmínky i tam, kde dále existuje poptávka, upozornil analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Ani po případném návratu ke standardnímu režimu ale podle něho nebude vyhráno. Drtivý propad ekonomického výkonu v Evropě i ve světě se zákonitě projeví i sníženou poptávkou po průmyslovém zboží. "Průmyslová recese se tak bude táhnout dlouhé měsíce a do kladných hodnot se zřejmě letos již nepodíváme," podotkl.

V meziročním vyjádření bude výroba s veškerou pravděpodobností klesat po celý zbytek letošního roku, jakkoliv by měly březen a duben představovat co do tempa poklesu to nejhorší období, souhlasil analytik Generali Investments Radomír Jáč. Za rok 2019 průmyslová výroba klesla o 0,2 procenta, letos se podle něj propad řádově prohloubí. Orientačně pro celý rok 2020 Jáč pracuje s poklesem o sedm procent. Nejistota je ale výrazná a snadno si lze představit i výraznější pokles, uzavřel.