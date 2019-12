Cigarety zdraží i v příštích letech? Ministerstvo financí plánuje další zdanění

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Cigarety by měly zdražovat i v dalších letech. Ministerstvo financí plánuje zvyšovat spotřební daň u tabáku a cigaret i v letech 2021 až 2023. Sdělilo to na dotaz ČTK. Růst sazeb bude podle ministerstva odpovídat očekávanému růstu objemu mezd a platů v ekonomice. Ty by měly podle listopadové prognózy ministerstva růst v roce 2021 o 5,2 procenta a v roce 2022 o 4,7 procenta.