Covid a dojíždění do práce? Téměř polovina Čechů pokládá MHD za rizikovou

Vyplývá to z průzkumu personální společnosti Hays, kterého se zúčastnilo 600 respondentů napříč profesemi a specializacemi.

Na 37 procent respondentů omezilo využívání městské dopravy na nezbytné minimum, dalších osm procent ji přestalo pro cesty do zaměstnání využívat zcela, což výrazně podpořila možnost práce z domova. Dalších 14 procent respondentů by rádo četnost využití MHD omezilo, nicméně to není v jejich možnostech, pravidelnému dojíždění do zaměstnání se vyhnout nemohou. Ostatní, tedy 41 procent lidí, využívá městskou dopravu podle svých běžných zvyklostí.

"Již na jaře, kdy onemocnění covid-19 udeřilo poprvé, jsme měli možnost zaznamenat masivní odliv pracovníků z kanceláří do domácího prostředí. Společnosti si ověřily, že tímto způsobem dokážou fungovat s uspokojivým výsledkem bez větších problémů. Přestože se v letních měsících většina zaměstnavatelů vrátila k relativně běžnému fungování, často zaváděli home office jako trvalou formu práce," uvedl ředitel Hays Sandor Bodnár.

Na devět procent respondentů uvedlo, že jejich kanceláře jsou stále dočasně uzavřeny, čímž problematiku dojíždění do práce nemusí řešit. Sedmnácti procentům odpovídajících pak zaměstnavatel poskytl alternativní řešení.

"V těchto případech nabízejí zaměstnavatelé především variantu firemních svozů, což je možné ve větších společnostech či v regionech. Jinde přistoupily společnosti k navýšení parkovacích kapacit či zavedení příspěvků na pohonné hmoty, aby svým lidem umožnili častější využití vlastních automobilů. V jednotkách případů firmy upravily pracovní dobu mimo dopravní špičku," upozornil Bodnár.

Uchazeči o pracovní místa se nyní podle něj často dotazují, jakým způsobem firmy pečují o ochranu zdraví svých zaměstnanců. Vedle běžných opatření, jako je bezpečná vzdálenost pracovníků od sebe, pravidelná dezinfekce pracovních míst a společných prostor firmy, také poskytují ochranné prostředky pro potřeby svých zaměstnanců zdarma. Některé společnosti hradí svým lidem i preventivní Covid testy nebo poskytují vitaminové balíčky na podporu imunity.

Personální agentura Hays patří mezi světové vedoucí společnosti v oboru lidských zdrojů a získávání specialistů.