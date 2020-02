ČSA kvůli koronaviru okamžitě přerušily svou linku do Koreje

Aerolinky se podle mluvčí rozhodly omezit provoz po důkladné analýze situace. "ČSA tímto krokem reagují na rostoucí obavy v souvislosti se šířením koronaviru a prudký propad poptávky po letech ČSA do a ze Soulu. Zdraví a bezpečnost našich zákazníků a zaměstnanců je pro ČSA nejvyšší prioritou," uvedla Dufková. Opatření platí zatím na dobu neurčitou. ČSA dosud létaly do Soulu čtyřikrát týdně.

Klientům, kterých se bude zrušení letů týkat, umožní podle mluvčí dopravce vrácení peněz za letenky v plné výši. Možností bude také přesměrování na lety jiných dopravců.

Praha dosud měla dvě linky do Soulu. Vedle ČSA létá na trase také dopravce Korean Air, který zatím své lety neruší. "Aktuálně na lince nejsou žádné změny, ale situace se může rychle změnit," řekl Michal Ohnesorg z českého zastoupení Korean Air serveru zdopravy.cz.

Omezení letů do Číny kvůli šíření nového koronaviru se promítlo i na leteckém provozu v českém vzdušném prostoru. Podle lednových statistik se počet letů snížil v průměru o 25 spojů za den. Výrazněji se úbytek letů projeví během února, kdy se zpřísňovala opatření zavedená kvůli zamezení šíření nákazy. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí Řízení letového provozu (ŘLP) Richard Klíma.

Jako příklad uvedl statistiky z období od 10. do 13. ledna, kdy se kvůli omezení provozu neuskutečnilo proti plánu 100 letů. Jde tak v průměru o 25 letounů o vysoké vzletové hmotnosti denně, které měly letět na trasách mezi Čínou a západní Evropou.

"S ohledem na pokračující zpřísňování opatření se toto číslo průběžně navyšuje a obdobná situace je pozorována v celé Evropě," podotkl Klíma. V únoru tak bude úbytek mnohem vyšší.

Během ledna a zejména února začaly mnohé státy i dopravci kvůli šíření koronaviru zastavovat letecký provoz do Číny. V Česku dočasný zákaz platí od 9. února, poslední letadlo do Čcheng-tu letělo z Prahy den předtím. Do té doby měla ČR pravidelné spojení do čtyř čínských měst. Šlo o 12 spojů týdně.

Nový typ koronaviru se šíří od loňského prosince z Číny a zabil od té doby přes 2700 lidí, většinu v Číně. Situace se zhoršuje v Jižní Koreji, kde je nemocných 1766. Z evropských zemí se v posledních dnech nákaza šíří hlavně v Itálii, tamní lety však zatím omezovány nejsou. V Česku koronavirus zatím zaznamenán nebyl.