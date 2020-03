Dovoz ojetých škodovek stoupl do února o pět procent

Druhá nejdováženější značka Volkswagen zaznamenala nárůst o devět procent na 5727 aut. Naopak dovoz ojetin třetího Fordu poklesl o osm procent na 2276 automobilů.

Průměrné stáří dovážených aut je 10,3 roku, přičemž podíl vozidel starších deset let se pohybuje nad 51 procenty. Téměř pětina aut byla starší 15 let. Je to o 1,5 procentního bodu více, než před rokem.

"Pokračuje negativní trend dovozu aut starších deseti let, který přispívá k neustálému zastarávání autoparku České republiky. Doufejme, že současné snahy o rozšíření emisních poplatků i na takto staré vozy povede k poklesu zájmu a snížení objemu jejich importu," uvedla generální ředitelka skupina autobazarů AAA Auto Karolína Topolová.

Do Česka bylo během ledna a února dovezeno také 12 sportovních Ferrari, 11 Maserati nebo tři luxusní Rolls-Royce. Milovníci totalitní historie rovněž dovezli 11 trabantů nebo jednu Volhu.