Evropská komise notifikovala COVID III, česká vláda může program projednat

Podle Havlíčka nešlo program předložit a podporu přerozdělit dříve, protože se čekalo právě na notifikaci od komise. "V pátek to přišlo odnitifikováno od Evropské komise," uvedl ministr. V pondělí by se tak měla programem zabývat vláda a následně by měla Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) začít se spouštěním programu.

Podle dřívějších informací je na třetí část programu vyčleněno 150 miliard korun. ČMZRB bude moci ručit za úvěry v objemu až 500 miliard korun. Podporu by mohlo získat až 150.000 podnikatelů. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Rychlost podpory pak bude podle Havlíčka záviset na bankách.

Ke čtvrtku ČMZRB schválila v programech COVID ke 14. květnu podporu pro zhruba 1500 podnikatelů za více než deset miliard korun. Nejčastěji pomoc míří do sektoru maloobchodu a velkoobchodu, zpracovatelského průmyslu a provozovatelům ubytovacích a stravovacích služeb. Více než dvě třetiny pomoci čerpají živnostníci a firmy s méně než 50 zaměstnanci. Vyhodnocování žádostí v programu COVID II a COVID Praha pokračuje.