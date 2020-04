Finanční ztráty kvůli koronaviru má 72 procent developerů, klesá zájem o rezidence

"Pokles poptávky po rezidenčních nemovitostech můžeme přisoudit faktu, že mnoho lidí si teď není jisto svojí budoucí ekonomickou situací, a to se samozřejmě promítne i do plánovaných investic do vlastního bydlení," uvedl ředitel CEEC Research Michal Vacek.

Developeři podle průzkumu aktuálně počítají s tím, že se nabídka jejich nemovitostí meziročně sníží o 2,4 procenta. U poptávky očekávají pokles o 4,9 procenta. Ještě v polovině února čekali nárůst nabídky o 2,5 procenta a poptávky o 2,6 procenta.

"Další vývoj bude více zřejmý tak do dvou měsíců. Nyní je ještě předčasné vyvozovat jakékoliv závěry," doplnil předseda představenstva společnosti Trigema Marcel Soural.

Současná situace měla dopad na obchodní činnost všech dotázaných. Šlo zejména o zrušení obchodních schůzek (90 procent) a o nižší zájem o nemovitosti ze strany zákazníků (76 procent). Dále developerům situaci zkomplikovalo prodloužením lhůt kvůli nižší činnosti veřejné správy (62 procent) nebo odložení platby ze strany zákazníka (48 procent). Se zrušením zakázky či obchodu se setkala desetina dotázaných. Desetina také uvedla, že byla nucena pozastavit zahájení nového projektu.

Stavební firmy podle průzkumu CEEC Research očekávají, že odvětví letos meziročně klesne o 10,1 procenta, příští rok o 3,1 procenta. Ještě v polovině února počítaly s růstem o 1,6 procenta letos a 0,8 procenta v příštím roce.