Hospodářská komora: Možná karanténní opatření budou pro ekonomiku ČR problém

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Možná preventivní a karanténní opatření kvůli novému koronaviru by pro českou ekonomiku byla větším problémem než případné ekonomické dopady vyšší nemocnosti zaměstnanců firem. ČTK to dnes řekl mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro. Některé členské firmy komory podle něj už v lednu kvůli nákaze přikročily k rušení služebních cest svých zaměstnanců do Číny, společnosti působící na čínském trhu situaci nadále vyhodnocují.