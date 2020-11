Investiční pobídky mají být dostupnější výrobcům do zdravotnictví, návrh projedná vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Získání investičních pobídek by mělo být dostupnější pro výrobce zdravotnického zboží či ochranných pomůcek. Nemuseli by plnit dosavadní podmínku vyšší přidané hodnoty, minimální výši investice nebo počet pracovních míst. Dále by měli být u investičních pobídek obecně zvýhodněni malí a střední podnikatelé.