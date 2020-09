Lidem se nechce nosit roušky. Na zákazníky má dohlížet policie, žádají obchody

Obchodníci přitom investují do bezpečnostních a hygienických opatření, za které letos zaplatí přes 3,8 miliard korun. Prouza to dnes řekl na tiskové konferenci Hospodářské komory.

Pro pracovníky prodejen je podle Prouzy velmi obtížné vymáhat dodržování vládních opatření po zákaznicích, kteří to odmítají. "Vznikla poměrně velká skupina lidí, kteří demonstrativně chodí do obchodů bez roušek, jsou výrazně agresivnější než to bylo na jaře a tady budeme potřebovat pomoc s tím, aby se lidé začali chovat zodpovědněji," řekl Prouza. Frekvence hlášení z obchodů, kdy řeší takový problém, se podle Prouzy z několika incidentů do týdne zvýšila nyní na několik denně.

Obchody přitom podle Prouzy zavedly všechna nová vládní nařízení pro ochranu zaměstnanců i zákazníků bez ohledu na zvýšené náklady. Zajistit bylo třeba mnohem větší množství ochranných pomůcek pro pracovníky i dezinfekce. Zaměstnanci byli proškoleni a vědí, jak dál postupovat. "Investice se vyplácí. Když se díváme na data, ani obchody ani restaurace nejsou žádným výrazným zdroje nákazy. Opakovaně se potvrzuje, že má smysl soustředit se na cílená opatření, protože tam, kde se zavádí zodpovědně, tak fungují," řekl dále Prouza.

Rozhodně by se podle Prouzy neměla zavádět nařízení, která by znovu omezila českou ekonomiku. "Pokud se chceme vyhnout dlouhodobé recesi, musíme se soustředit na výraznou podporu poptávky," uvedl. Lidé totiž podle něj začínají výrazně šetřit a fungování ekonomiky tím zpomalují. Proti tomu je podle něj třeba momentálně bojovat.

V České republice platí v současné době povinnost mít zakrytá ústa a nos ve všech vnitřních prostorech. Lidé by si při vstupu do prodejen měli dezinfikovat ruce, preferována je platba kartou.