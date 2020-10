Maláčová chce prodloužit Antivirus, kompenzace má být tentokrát 100 procent

Kompenzace by tentokrát podle ní měla být stoprocentní a strop vyplácené náhrady by se měl zvýšit na 50.000 korun. "To je teď to nejmenší, co můžeme pro české firmy a jejich zaměstnance udělat," uvedla ministryně.

Hned na příští vládě navrhnu prodloužení Antiviru A po celou dobu mimořádných opatření a tentokrát se 100% kompenzací, zpětně ke dni vyhlášení nouzového stavu. Zvýšit by se měl i strop z 39 na 50 tisíc. To je teď to nejmenší, co můžeme pro české firmy a jejich zaměstnance udělat. — Jana Maláčová (@JMalacova) October 13, 2020

Vláda kvůli zhoršující se epidemické situaci vyhlásila nouzový stav od 5. října. V pondělí kvůli rostoucímu počtu nakažených schválila, že od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, budou muset být restaurace, bary a kluby uzavřeny. Občerstvení budou moci do 20:00 prodávat přes výdejní okénka.

Už nyní platí pro stravovacích zařízení zavírací doba ve 20:00. Hotelové restaurace mohou být nadále hostům k dispozici do 20:00. Minulý týden vláda už nařídila uzavření fitness center, posiloven, vnitřních bazénů, saun nebo zoologických zahrad.

Kompenzace podnikům, které zasáhla opatření proti šíření koronaviru, požaduje po vládě mimo jiné Hospodářská komora. Podle ní by měly být adresné a je mezi nimi právě také požadavek prodloužení programů na podporu zaměstnanosti Antivirus.