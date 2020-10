Nové restrikce drtí ekonomiku. Svaz žádá, aby vláda rychle přijala kompenzační opatření

Vláda ve čtvrtek rozhodla o zavedení série opatření proti šíření onemocnění covid-19, která mají ekonomické důsledky.

"Smutnou skutečností zůstává, že vláda deklaruje, že nebude vydávat opatření mající ekonomický dopad, ale opak je pravdou. Bez konzultace se sociálními partnery či tripartitou jsou vydávána opatření, která dopadnou zejména na sektory, které se ještě nevzpamatovaly z první vlny koronaviru. A opatření jsou vydávána vesměs s okamžitou dopadovou účinností," uvedl Wiesner.

Možností je podle konfederace několik. Například jde o pokračování v podpoře Antiviru A a B i po 1. listopadu 2020, kdy mají skončit. Lze zvážit možnost jejich úpravy podle potřeb a dopadů. Nový kurzarbeit, který je nyní ve Sněmovně, měl podle vládního plánu od listopadu na Antivirus navázat. Listopadový termín zavedení kurzarbeitu se ale zřejmě nestihne.

Stát z Antiviru vyplácí dva druhy příspěvků. Příspěvek A dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy.

Dále lze podle Wiesnera upravit výši ošetřovného (až na 80 procent ze současných 60 procent) a pro rodiče dětí do 13 let (místo deseti let) a urychlit přijetí smysluplného kurzarbeitu, který by nahradil Antiviry. Navrhuje projednat možnost úhrady fixních provozních nákladů firem (nájmy, údržba, náklady na energie, pojištění) postižených nouzovým stavem a mimořádnými opatřeními či podpořit cílená rekvalifikační opatření.

"Státní podpora musí být dostatečná, cílená a stejně rychlá jako přijímaná a vyhlašovaná protikovidová opatření, jinak ztrácejí smysl," dodal Wiesner.

Konfederace reprezentuje osm zaměstnavatelských svazů ze stavebnictví, textilního průmyslu, malého a středního podnikání, výrobního a spotřebního družstevnictví, zemědělství, důlního a naftového průmyslu, dřevozpracujícího průmyslu, školství, zdravotnictví kultury a sociálních služeb. Zastupuje více než 22.000 členských subjektů s více než 1,3 milionu zaměstnanců.