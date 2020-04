O kolik poroste ekonomika ČR? Výbor vyhodnotil prognózu MF jako optimistickou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Aktuální dubnová makroekonomická predikce ministerstva financí je optimistická. Vyhodnotil to na svém pátečním zasedání Výbor pro rozpočtové prognózy. Zároveň ale upozornil, že analytický tým ministerstva financí veškeré údaje dostupné k datu uzávěrky prognózy vyhodnotil odpovědně a vytvořil z nich konsistentní scénář, který by se mohl za určitých podmínek naplnit. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní rozpočtové rady Janis Aliapulios.