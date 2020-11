Obchody se střelivem se otevřely kvůli moru prasat na severu Čech. Absurdní, říká prodejce

"Ano, většina prodejen otevře, koneckonců co jim zbývá. Tím, že dostaly obchody se zbraněmi výjimku, tak zároveň přicházejí o kompenzace. Je to samozřejmě i náš případ," popisuje Novotný z prodejny Beareka. Podle něj výdejní okénka obchodů ve stavu nouze po nákupu v e-shopu podobně jako u jiných prodejců fungovala. "Argument, že se v severních Čechách objevil mor prasat a tak je třeba otevřít všechny prodejny veškerého zaměření napříč republikou je zcela absurdní," uvedl.

S tímto tvrzením přišel ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek, kdy povolení ohlašoval. Mělo to být na tlak ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Toho o povolení žádal šéf myslivců Jiří Janota, sdělil ČTK za Českomoravskou mysliveckou jednotu Vlastimil Waic. "Jestli má většina myslivců (střeliva) nedostatek, to říci neumíme, každý se v tomto chová jinak. Někdo se předzásobil, někdo dokupuje průběžně. Není to překvapivé, uvážíme-li, že cena krabičky běžných loveckých nábojů (20 ks) je 800 i více korun," sdělil Waic ČTK.

Spotřeba střeliva se podle Waice pravděpodobně zvýší, myslivci podle něj po zkušenostech z roku 2017 ze Zlínska africký mor prasat nepodcení. "Spotřebu střeliva ale nikdo souhrnně neeviduje ani to není jednoduše možné. Lov bude intenzivnější kvůli snaze omezit šíření nemoci," dodal. Divočáci se loví kulovým střelivem, na společných lovech se smí lovit i jednotnou střelou z brokovnice.

Podle Novotného ale myslivecké nákupy nenahradí ušlé příjmy. "Jednak jejich skromné nákupy střeliva nejsou to, co by obchodníky se zbraněmi zrovna drželo nad vodou, a potom ne každý obchod je na myslivost zaměřen. 'Zbraně a střelivo' to je jako kdybyste řekl 'auta'. Může to být prodejna rodinných kombíků, nebo stavebních náklaďáků, prodejna autobusů a nebo třeba autobazar. A každá bude mít úplně jinou klientelu," uvedl Novotný. Podle něj je v současnosti ztížené vydávání nákupních povolení a registrace zbraní. "Naši zákazníci mají výpadky v příjmech a Vánoce na krku," sdělil.

Některé firmy prodávají zbraně a střelivo podle něj jistě zaniknou. Střelivo ale půjde sehnat stále. "Jen to třeba bude trochu obtížnější, protože v ČR se střelivo nesmí posílat poštou. Anebo se myslivci budou více předzásobovat, což teď nedělají," uvedl. Novotnému by udělalo větší radost než otevření obchodů se střelivem, kdyby stát přistupoval k opatřením koncepčně a férově. "A nezničil naši oslabenou ekonomiku definitivně," uzavřel.

Česko kvůli výskytu afrického moru prasat v Německu a Polsku zvýšilo od listopadu lov divokých prasat na severu Čech. Nabídlo odměny za odstřely divočáků a vyšší odměnu za nálezy a odklízení uhynulých zvířat. Motivovat lovce má nově zavedená odměna 2000 korun za ulovený kus. K důslednějšímu vyhledávání uhynulých zvířat a jejich včasnému odklízení má na severu Čech přispět i zvýšení nálezného na 3000 korun za kus. Ve zbytku Česka činí nálezné 2000 korun za divočáka.