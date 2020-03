Opozice navrhla odklad rozšíření EET na příští rok

Pod novelou zákona o evidenci tržeb je podepsáno 14 poslanců z řad Pirátů, TOP 09, SPD, KDU-ČSL, ODS a STAN.

Novela je poměrně stručná a pouze odkládá účinnost jediného bodu na 1. leden 2021. "V současné době, kdy je nejen Česká republika ale i celý svět zachvácen epidemií onemocnění, které je známé pod odborným označením COVID-19, navrhujeme změnu účinnosti tak, aby nedošlo k neúměrnému zatížení podnikatelů dalšími administrativními požadavky ze strany státu," zdůvodňují předkladatelé svůj návrh.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tento týden řekla, že finanční správa nebude první tři měsíce dodržování EET právě kvůli koronaviru kontrolovat. "Tři měsíce nebudeme dělat žádné kontroly, žádné sankce, nic vynucovat," řekla ministryně ve středu v Senátu. Odklad třetí a čtvrté vlny EET již dříve odmítla.

Třetí a čtvrtá fáze EET, která má začít v květnu, znamená zavedení evidence tržeb pro všechny řemeslníky, lékaře, taxikáře nebo například advokáty. Jen za letošní rok měla podle předpokladů ministerstva financí přinést asi 2,4 miliardy korun. V příštím roce měla vynést dokonce 6,4 miliardy korun.

Sněmovní opozice však s EET nesouhlasí. Část zákonodárců z řad Pirátů, ODS, SPD, TOP 09 a STAN se kvůli nesouhlasu s novelou zákona o EET obrátila letos v lednu na Ústavní soud.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. EET je zaměřena na přijímání plateb v hotovosti. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno téměř 200.000 podnikatelů, kteří dosud evidovali 13 miliard účtenek. EET by měla letos do veřejných financí přinést celkem 5,2 miliardy korun.