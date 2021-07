Podnikatelé už mohou žádat o investiční úvěry z programu COVID III

Investiční úvěry mohou podnikatelé využít na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, výstavbu výrobních areálů, jejich rozšíření nebo rekonstrukci. Výše jistiny i úvěru závisí na velikosti firmy, záruku poskytuje stát prostřednictvím ČMZRB na šest let, u provozních půjček je tříletá. Podnikatelé mohou o půjčky žádat u svých bank. Konkrétní parametry investičních úvěrů stanovují do programu COVID III zapojené komerční banky a spořitelní družstva, kterých jsou dvě desítky.

Firmám do 250 pracovníků rozvojová banka poskytne záruku až do 90 procent jistiny úvěru, podniky s 250 až 500 zaměstnanci mohou získat záruku až do 80 procent jistiny úvěru. Maximální výše půjčky přitom v obou případech činí 50 milionů korun. "Pokud by firmy potřebovaly větší úvěr, tak je to v případě záruky COVID III Invest možné. Nicméně v takovém případě budeme ručit pouze do výše 50 procent jistiny úvěru, který pak ale může činit až 90 milionů korun," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek. Zájem o investiční úvěry z programu COVID III očekává spíše od větších společností než malých podnikatelů.

ČMZRB začne se zapojenými bankami podepisovat smlouvy, aby mohly poskytovat i investiční úvěry. Žádat o ně podnikatelé mohou už nyní. Podle prezidenta České bankovní asociace Tomáše Salomona jsou banky dobře připravené těmito půjčkami plány svých klientů podpořit a pomoci tak růstu české ekonomiky.

Firmy jsou podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) z konce května v investicích pro letošní rok zatím opatrné, 70 procent z nich se chce držet plánu ze začátku roku. Nejčastěji budou nakupovat nové výrobní technologie. Peníze hodlají vložit také do modernizace či rozšíření výrobních areálů, případně do výzkumu a vývoje.

S fungováním programu COVID III se počítá do konce letošního roku, banky v něm mohou poskytnout provozní a investiční úvěry v objemu až 500 miliard korun. Na provozní výdaje z něj mohou podnikatelé a firmy s až 500 zaměstnanci čerpat úvěry až do 50 milionů korun. Banky v něm k 31. květnu podle České národní banky schválily 5121 žádostí za přibližně 33,9 miliardy korun. Podnikatelé z programu zatím čerpali půjčky za zhruba 29 miliard korun. Přijato bylo 8573 žádostí v objemu asi 50,9 miliardy korun.